Оттепель и дожди спрогнозировали в Москве на Новый год

Ранее синоптики объявили «желтый» уровень опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы. По данным прогностической карты Гидрометцентра России, режим повышенной опасности будет действовать до вечера 27 декабря.

«Степень интенсивности опасных явлений: „желтый“ — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Циклон принес в московский регион снегопады и похолодание.

Высота снежного покрова в Москве достигла нормы впервые за зиму. Сугробы выросли до 16 сантиметров. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Высота снежного покрова на базовой станции ВДНХ увеличилась до 14 сантиметров, на Балчуге — до 12, в Тушине — до 16. Самые большие сугробы образовались на западе Московской области: в Новом Иерусалиме 17 сантиметров.

Норма третьей декады декабря — 15 сантиметров.