Оценены темпы глобального потепления

В ближайшие пять лет глобальная температура может превысить климатическую норму на 1,5 градуса, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. А это означает, что пока человечеству не удалось затормозить глобальное изменение климата.

«Обобщенная информация такова, что в течение ближайшего пятилетия с 2021 по 2025 год, в один из годов, температура с вероятностью в 40%, средняя глобальная температура будет выше полутора градусов», — рассказал синоптик в беседе с РИА «Новости».

Он напомнил, что когда в 2015 году принималось Парижское соглашение, там определялась цель о необходимости прикладывать все усилия, чтобы температура не поднялась выше двух градусов, «но все приняли решения, что температура не должна достичь 1,5 градуса».

С большой степенью вероятности, можно говорить о том, что не удастся удержать повышение глобальной температуры в пределах 1,5 градусов, отметил Вильфанд. Но чтобы удержать температуру в пределах двух градусов, нужно усиливать те меры, которые намечались в 2015 году.

В основном, по словам синоптика, эти меры касаются снижения выбросов СО2 в атмосферу. Вильфанд считает, что также следует переходить на замкнутые энергетические системы.

Пока усилия человечества недостаточны, отметил синоптик. Он добавил, что если бы удалось хотя бы остановить рост уровня СО2, то уже появилась бы надежда на снижение влияния человечества на климат.

В России из-за аномальной жары повышен риск наводнений, смерчей и ураганов, считает ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов. По его словам, глобальное потепление проявляется не только в том, что средние температуры растут, но и в том, что учащаются катастрофические явления, потому что повышается количество водяных паров.