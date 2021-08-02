Оценено состояние российских рек

Сотрудники Роспотребнадзора объявили о том, что с июля по октябрь будет проходить масштабная проверка крупных рек в России. Председатель комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев рассказал о том, в каком состоянии находятся российские реки. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Специалисты оценят состояние самых крупных рек страны — Волги, Дона, Оби, Иртыша, Ангары, а также Черного и Каспийского морей.

«В России 2,5 миллиона рек. Сказать обо всех — сложно. Наверное, основную озабоченность вызывают те, которые исторически были в большей степени заселены по побережью. Это реки европейской части России — Волга, Дон», — рассказал специалист.

Специалист отметил, что на данный момент в состоянии рек есть множество проблем. По его словам, многие перестали существовать, как самостоятельная экологическая система. Причина этого заключается в изменении режима использования рек. Николаев отметил, что на состояние водного хозяйства влияют и изменения климата, что сказывается и на животном мире.