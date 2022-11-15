Экология 15 ноября 2022, 15:10 Отрыжку коров в Новой Зеландии признали проблемой для окружающей среды

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Власти Новой Зеландии начали борьбу с отрыжками у коров. По их мнению, данное явление опасно для окружающей среды. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на издание Associated Press.

Специалисты остановили, что во время отрыжки домашнего скота в атмосферу выделяется большое количество метана. Данный газ ускоряет приближение глобального потепления.

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На данный момент ученые пытаются вывести новые виды животных, которые выделяют меньшее число газов.

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«Было проведено много исследований по разведению овец с низким уровнем выбросов», — рассказал главный научный консультант Новозеландского сельскохозяйственного исследовательского центра парниковых газов Шинейд Лихи.