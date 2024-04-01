Экология 01 апреля 2024, 17:28 Отрасль ЭЗЦ вошла в перечень поручений Президента по итогам послания Федеральному Собранию РЭО

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Мероприятия по формированию экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ) включили в перечень поручений Президента РФ по итогам послания Федеральному Собранию. Они вошли в национальный проект «Экология», который продлили до 2030 года.

«Нацпроект „Экология“, включающий в себя мероприятия по созданию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а также по формированию экономики замкнутого цикла, продлили еще на шесть лет — до 2030 года. Особенно важно, что мероприятия по формированию экономики замкнутого цикла вошли в перечень поручений Президента в контексте снижения захоронения отходов и использования их в качестве вторсырья при производстве новой продукции», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Правительству Российской Федерации поручено разработать национальный проект «Экология», предусмотрев его финансирование в 2025–2030 годах за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 600 млрд рублей.

В перечень поручений вошли мероприятия по формированию экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% вторичных ресурсов и сырья из ТКО.

К 2030 году должно быть построено не менее 400 объектов обращения с ТКО и восемь экопромышленных парков для вовлечения в повторное использование отходов производства и потребления. Должны быть предусмотрены условия для стимулирования инвестиций в сфере внедрения экологически безопасных технологий и принципов экономики замкнутого цикла.

Также нацпроектом «Экология» предусмотрено создание комплексной системы мониторинга качества окружающей среды.