Открывайте окна и впускайте весну: Москве и области предсказали первомайское тепло

Синоптики предсказывают москвичам и жителям области новый температурный рекорд — улицы могут разогреться до +17 градусов. Будет солнечно и сухо, самое время разобраться на балконах и вымыть окна.

«По-первомайски аномально теплая погода с температурным фоном на 9–10 градусов теплее положенного по многолетней климатической норме. По всей видимости, будет побит рекорд максимальной температуры, установленный в 2017 году, когда метеорологи зафиксировали +15,3», — сказал Тишковец.

Чистое небо дополнит слабый южный ветер, в норме будет и атмосферное давление.

Несмотря на хорошую погоду, не стоит выходить на улицу без лишней необходимости, лучше посвятить это время семье и близким и остаться дома. 28 марта стало первым днем объявленных президентом больших недельных выходных. Но эти дни выделили не для развлечений и пикников на природе: по России ходит коронавирус, который несет смертельную опасность для пожилых людей.