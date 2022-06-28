Отключился свет, сошел грунт и затопило дороги. Во Владивостоке показали последствия мощных ливней

Сильные ливни прошли в Приморье. Городские службы Владивостока устраняют последствия непогоды — отключение света, сход грунта и подтопления на дорогах. Пресс-служба городской администрации показала фотографии улиц после дождей.

Аварийное отключение электричества произошло в домах по улицам Сабанеева, Луговой, Руднева, Русской и Кутузова, 50 лет ВЛКСМ, Вилкова, Промышленная, Калинина, Надибаидзе, Кизлярская, Харьковская. Сошел грунт с косогора на улице Пушкинской и Университетском проспекте, специалисты МУП «Содержание городских территорий» принялись за уборку.

Дороги на улице Иманской и в районе стадиона «Строитель» были сильно подтоплены. Городским службам пришлось открыть решетки ливневой канализации, чтобы сошла вода. Небольшие подтопления остаются на улицах Пограничной, Луговой и Космонавтов.

Видео последствий мощных ливней в Приморье показал телеканал «Звезда». Автомобили ездят по воде, движение затруднено.

Примгидромет объявил штормовое предупреждение, так как 28 июня Приморье останется под воздействием фронтальных разделов, местами в регионе пройдут сильные и очень сильные дожди. На юге края количество осадков уже превысило 50 миллиметров, что является критерием опасного явления.

Сильные дожди прошли в других регионах России. В Краснодаре вода на дорогах доходила до колен, а власти Симферопольского района Крыма были вынуждены ввести режим ЧС и эвакуировать больше сотни человек. Специалисты рассказали «360», как вести себя в случае сильной непогоды.