Отказаться от одноразовых изделий из пластика захотели в России

Возможность запрета производства и ввоза в страну пластиковых одноразовых изделий, в том числе пакетов, оценит Россия, а также другие участники ЕАЭС. Соответствующее техническое задание разослал Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) российский Минпромторг. Документ направлен в профильные ассоциации на согласование. С документом ознакомились «Известия».

Власти намерены выяснить, насколько эффективным может быть ограничение и для каких товаров оно сработает наилучшим образом. Кроме того, предстоит оценить и сложности, с которыми в теории может столкнуться страна.

«Мировая практика показывает, что запреты не являются основным инструментом решения проблемы и далеко не всегда бывают эффективны с точки зрения снижения нагрузки на окружающую среду. В докладе ООН „Одноразовый пластик: путь к устойчивому развитию“ рассмотрено более 140 законодательных инициатив, направленных на борьбу с загрязнением окружающей среды пластиковыми пакетами. Этот опыт будет учтен при разработке решения», — сообщили в Минпромторге.

Аналогичное исследование проведут и страны ЕАЭС — это одна из стратегических задач союза до 2025 года.

При этом рынок одноразовой продукции и упаковки из пластика в России оценивают примерно в 255 миллиардов рублей в год. Речь идет о более чем тысячи малых и средних предприятий по стране, на которых работают порядка 30 тысяч жителей. Прежде чем принимать решение, важно рассмотреть не только экологические, но и экономические последствия.