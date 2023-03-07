Экология 07 марта 2023, 10:06 Отходы в районе Москвы будут собирать под землей

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РЭО и Сбер запустят автоматизированную систему вакуумного удаления отходов в новом районе Москвы

В столичном районе Рублево-Архангельское построят «умный город-парк» СберСити с применением передовых технологий, одна из которых — автоматизированная система вакуумного удаления отходов. Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта по развитию инфраструктуры раздельного накопления и сбора отходов с использованием автоматизированной системы вакуумного удаления отходов подписали Российский экологический оператор и Акционерное общество «Рублево—Архангельское».

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«В Москве строится современный жилой район со своей замкнутой системой обращения с отходами. Она будет представлять собой комплекс инфраструктурных решений, включая фандоматы и автоматическую систему вакуумного удаления отходов — АСВУО. Мусорные контейнеры будут находиться на поверхности, но забирать отходы будут не мусоровозы. Под землей расположится сеть герметичных труб, которые будут вести в камеру сбора ТКО, куда отходы будут доставляться с помощью потока воздуха. Там они будут накапливаться в герметичных контейнерах и вывозиться специализированным транспортом. Пропускная способность такой системы более 80 тонн ТКО в сутки. Это замкнутая система, которая исключает неприятные запахи, не вредит окружающей среде. Проект со СберСити отвечает принципам экономики замкнутого цикла, и в рамках соглашения РЭО готов оказать ему меры поддержки», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

РЭО и Специализированный застройщик «Рублево — Архангельское» подготовили дорожную карту взаимодействия, согласно которой совместно проведут комплекс мероприятий по формированию условий использования АСВУО, оптимизации технологических решений по сбору отходов, изучат возможности оказания мер поддержки со стороны РЭО и возможности использования продукции, произведенной из вторичного сырья при благоустройстве района.

«При реализации проекта СберСити мы применяем все самые передовые технологии, которые призваны обеспечить высокие стандарты жизни для наших будущих резидентов. Заботясь о технологичности района, для нас не менее важна экологичность территории и всего, что мы делаем. В связи с этим для нас очень важно сотрудничество с Российским экологическим оператором, который был создан Указом Президента РФ для реализации нацпроекта „Экология“, целью которого является сокращение объема захоронения ТКО и, тем самым, снижение экологической нагрузки на население.

Системы вакуумного мусороудаления, подобные нашей, стали уже нормой в Европе, но в России систем такого масштаба, эксплуатируемых в границах района, пока реализовано не было. Рублёво-Архангельское станет таким первым районом. Любые инновационные решения требуют экспертизы, осмысления и интеграции в систему государственного регулирования. Мы очень ценим понимание и поддержку наших партнеров ППК РЭО. Прошел всего месяц с тех пор, как Денис Петрович Буцаев впервые посетил территорию Рублёво-Архангельское. За этот месяц мы выработали и утвердили дорожную карту реализации проекта по развитию инфраструктуры раздельного накопления и сбора отходов, в том числе с использованием автоматизированной системы вакуумного удаления отходов. Благодаря поддержке РЭО, мы не только внедряем новые технологии на российском рынке, но также создаем новую практику правоприменения, которая может быть подхвачена и адаптирована и другими участниками рынка девелопмента и ЖКХ. Это, в свою очередь, приведет к совершенствованию в целом сферы обращения с ТКО в России и повышению комфорта жизни людей», — прокомментировал генеральный директор Акционерного общества «Рублево-Архангельское» Андрей Лихачев.

Общая протяженность инженерных сооружений составит почти 20 километров. Они включают в себя транспортный трубопровод диаметром 530 миллиметров, а также системы управления и контроля. Несколько раз в сутки отходы направляются через герметичные трубы из углеродистой стали диаметром 0,5 метра в центральную камеру сбора.

При помощи сильного воздушного потока пакеты подхватываются и летят со скоростью примерно 70 км/ч, преодолевая расстояние до камеры за несколько минут. В камере осуществляется процесс сепарирования, уплотнения и размещения в герметичный контейнер по каждой фракции отдельно. Мусор прессуется, за счет чего он уменьшается в объеме почти в 20 раз, и направляется на станцию. Всего в проекте заложено 4 станции сбора.

Российский экологический оператор (РЭО) — публично-правовая компания, созданная по указу Президента России, чтобы сформировать комплексную систему обращения с отходами. Среди главных целей РЭО — сокращение объёма отходов и развитие инфраструктуры по их переработке, инвестиционная поддержка отрасли, вовлечение отходов в хозяйственный оборот, а также формирование новой экологической культуры среди населения и популяризация раздельного сбора отходов. К 2030 году в стране будет сортироваться 100% отходов, а объемы полигонного захоронения сократятся вдвое. Также благодаря развитию экономики замкнутого цикла вторсырье будет использоваться в строительстве дорог, домов, в сельском хозяйстве и промышленности.