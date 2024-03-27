Экология 27 марта 2024, 15:02 Отходы товаров для ремонта начнут перерабатывать с помощью электронной платформы РИА «Новости»

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Компания «Леруа Мерлен» зарегистрировалась на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП). Она будет заказывать утилизацию отходов и продавать вторсырье.

«Для исполнения расширенной ответственности производителей (РОП) цифровая платформа РЭО по торговле вторсырьем является наиболее удобным инструментом. Теперь компании могут заказывать исполнение нормативов прямо у проверенных утилизаторов. Кроме того, на ЭТП они могут рассчитать экосбор», — подчеркнул генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«Многие пользователи ЭТП высоко оценивают ее функционал. На площадке зарегистрировалась еще одна крупная компания — „Леруа Мерлен“, имеющая по всей стране более 100 магазинов товаров для ремонта и строительства. На ЭТП компания будет заказывать услугу по исполнению нормативов утилизации отходов от своих товаров, а также продавать вторичное сырье», — отметил руководитель ЭТП РЭО Заур Абдурахимов.

На площадке уже зарегистрировано 2470 пользователя. Они разместили 1134 лота на сумму 2,8 млрд рублей.

На ЭТП уже работают такие крупные компании, как СИБУР, Росатом, РусГидро, ЭколайнВторпласт, «РТ-Инвест», «Хартия», Невский экологический оператор (НЭО), Алроса и другие. Одними из первых, кто выполнил норматив утилизации через ЭТП, стали компания «БАНКО» и утилизаторы «Сканди Пакк» и А О Каменская БКФ.

И о том, что прошла первая безопасная сделка. Первыми покупателем и продавцом в рамках «Безопасной сделки» стали компании «ЛОСКУТПРОМ» и «Экомир».

РЭО создал Электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке.