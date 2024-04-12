Экология 12 апреля 2024, 09:55 Отходы электроники Tefal выставят на электронные торги РЭО

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Компания Tefal зарегистрировалась на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП). Она будет заказывать утилизацию отходов электронных товаров.

«Для исполнения нормативов РОП была создана специальная цифровая платформа. Заказывать услугу по исполнению нормативов компании могут только у проверенных утилизаторов, именно такие зарегистрированы на ЭТП. Кроме того, на ней можно продавать и покупать вторсырье, что соответствует принципам экономики замкнутого цикла», — подчеркнул генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«На ЭТП зарегистрировалась компания Tefal, которая начнет заказывать услугу по исполнению нормативов утилизации отходов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). К ним относится бытовая техника и электроника», — сказал руководитель ЭТП РЭО Заур Абдурахимов.

На площадке уже зарегистрировано 2850 пользователей. Они разместили 1202 лота на сумму 2,9 млрд рублей.

На ЭТП работают такие крупные компании, как СИБУР, Росатом, РусГидро, ЭколайнВторпласт, «РТ-Инвест», «Хартия», Невский экологический оператор (НЭО), Алроса и другие. Одними из первых, кто выполнил норматив утилизации через ЭТП, стали компания «БАНКО» и утилизаторы «Сканди Пакк», Компания «Леруа Мерлен» и АО Каменская БКФ.

Электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов создали в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке.