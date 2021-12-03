Отходов упаковки может стать меньше в 2 раза благодаря методичке от РЭО

Российский экологический оператор (РЭО) подготовил методические рекомендации для магазинов по использованию более экологичной упаковки. Следование правилам из этой методички позволит снизить объемы отходообразования упаковки в два раза, или на 15 миллионов тонн.

«В России в год образуется около 60 миллионов тонн ТКО, из которых до 50% — это упаковка. Большинство отходов, к сожалению, захоранивается на полигонах. Чтобы уменьшить объемы отходообразования, помимо прочего, РЭО рекомендует переходить на многоразовую и перерабатываемую упаковку. Для этого ППК разработана подробная методика использования упаковки», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Магазинам рекомендуется исключить из оборота упаковку, которая не соответствует требованиям, включенных в методичку РЭО. В госкомпании считают, что если этим правилам будут следовать, то объемы отходов упаковки удастся снизить на 15 миллионов тонн, или в два раза.

Рекомендации РЭО готовил на основе практик, которые компании внедряли у себя. Также смотрели нормативные акты, документы по стандартизации, санитарно-эпидемиологические требования и различные правила, типа СанПиНов и ГОСТов. В документе говорится, что необходимо отдавать предпочтение многоразовой и возвратной упаковке, стимулировать покупателей к использованию своей тары, переходить на мономатериалы, которые утилизируются в России.

Документ Российский экологический оператор подготовил для магазинов, торговых сетей, онлайн-ретейлеров, сервисов доставки и частных предпринимателей в сфере торговли. Рекомендации распространяются на все виды упаковки, кроме товаров медицинского назначения.