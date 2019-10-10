Отходами не пахнет. Активисты посетили комплекс по сортировке мусора в Мытищах

Куда увозят синие баки? Почему в комплексе по сортировке отходов отходами почти не пахнет? Как заставить себя выйти из зоны «мусорного» комфорта? Ответы на эти вопросы искал телеканал «360».

Некоторые жители пишут в соцсетях, что вся эта история с синими и серыми баками — мусорное надувательство. Мол, весь мусор сваливают в одну кучу и везут напрямую на свалку. Корреспондент телеканала «360» понаблюдал за процессом вывоза отходов.

Машина с синим кузовом с трудом пролезает к площадке. Водитель забирает мусор «на разгрузку». Эта машина забирает только синий бак.

Пока разгружали бак, корреспондент связался с регоператором и напросился в сопровождающие мусоровоза. Интересно, куда отправляются синие баки?

Спустя шесть контейнерных площадок машина отправилась на мусороперерабатывающий комплекс. Она приехала в пункт весового контроля. А дальше идет разгрузка. Удивительно, но запах не сбивает с ног. А если привыкнуть отправлять в синий бак только сухой мусор и чистые бутылки — его и вовсе не будет.

Посмотреть, как сортируют мусор, приехали председатели многоквартирных домов и экологи.

«Сортировочная лента, каждый человек настроен на определенную функцию вторсырья. В итоге в каждый отсек попадает свое вторсырье. То, что не отобралось, напрямую попадает на ленту, а потом на полигон», — сказал Владимир Смирнов, генеральный директор компании «Экон» в Пушкино.

В отсеках под линией видно, насколько точно работают сотрудники. Пакет — к пакету, банка — к банке. Этот мусор получит вторую жизнь — после того, как попадет на заводы, которые работают с вторсырьем. Сортировка происходит, отходами из синих баков «не кормят» свалки — жители Мытищ теперь в этом убедились. И все-таки привыкнуть к возросшей «мусорной» статье расходов непросто.

Источник фото: телеканал «360»

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«То, что заложено в тарифах, пока еще люди не могут принять, и требуют объяснить, а то, что производство здесь работает отлично — мы в этом убедились», — сказала Светлана Божко, председатель Совета многоквартирных домов в Мытищах.

Переработка мусора нужна, но она начинается со двора, с контейнерной площадки, с ведра на нашей кухне. Экотренер Полина Григорьева советует, с чего можно начать.

«Нужно сказать себе: сегодня я начинаю, например, батарейки откладывать в сторону. И постепенно добавлять все новые и новые фракции», — сказала экотренер Полина Григорьева.

Несмотря на недовольство тарифами, количеством баков, и Полина, и другие общественники сходятся в одном: раздельный сбор мусора — самая верная инвестиция в экологию, пусть и с отсроченными перспективами.