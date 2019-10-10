  • Отходами не пахнет. Активисты посетили комплекс по сортировке мусора в Мытищах

    10 октября 2019, 16:42

    Елена Глущенкова, Елена Кононова

    Куда увозят синие баки? Почему в комплексе по сортировке отходов отходами почти не пахнет? Как заставить себя выйти из зоны «мусорного» комфорта? Ответы на эти вопросы искал телеканал «360».
    Отходами не пахнет. Активисты посетили комплекс по сортировке мусора в Мытищах

    Некоторые жители пишут в соцсетях, что вся эта история с синими и серыми баками — мусорное надувательство. Мол, весь мусор сваливают в одну кучу и везут напрямую на свалку. Корреспондент телеканала «360» понаблюдал за процессом вывоза отходов.

    Машина с синим кузовом с трудом пролезает к площадке. Водитель забирает мусор «на разгрузку». Эта машина забирает только синий бак.

    Пока разгружали бак, корреспондент связался с регоператором и напросился в сопровождающие мусоровоза. Интересно, куда отправляются синие баки?

    Спустя шесть контейнерных площадок машина отправилась на мусороперерабатывающий комплекс. Она приехала в пункт весового контроля. А дальше идет разгрузка. Удивительно, но запах не сбивает с ног. А если привыкнуть отправлять в синий бак только сухой мусор и чистые бутылки — его и вовсе не будет.

    Посмотреть, как сортируют мусор, приехали председатели многоквартирных домов и экологи.

    «Сортировочная лента, каждый человек настроен на определенную функцию вторсырья. В итоге в каждый отсек попадает свое вторсырье. То, что не отобралось, напрямую попадает на ленту, а потом на полигон», — сказал Владимир Смирнов, генеральный директор компании «Экон» в Пушкино.

    В отсеках под линией видно, насколько точно работают сотрудники. Пакет — к пакету, банка — к банке. Этот мусор получит вторую жизнь — после того, как попадет на заводы, которые работают с вторсырьем. Сортировка происходит, отходами из синих баков «не кормят» свалки — жители Мытищ теперь в этом убедились. И все-таки привыкнуть к возросшей «мусорной» статье расходов непросто.

    Отходами не пахнет. Активисты посетили комплекс по сортировке мусора в Мытищах | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

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    «То, что заложено в тарифах, пока еще люди не могут принять, и требуют объяснить, а то, что производство здесь работает отлично — мы в этом убедились», — сказала Светлана Божко, председатель Совета многоквартирных домов в Мытищах.

    Переработка мусора нужна, но она начинается со двора, с контейнерной площадки, с ведра на нашей кухне. Экотренер Полина Григорьева советует, с чего можно начать.

    «Нужно сказать себе: сегодня я начинаю, например, батарейки откладывать в сторону. И постепенно добавлять все новые и новые фракции», — сказала экотренер Полина Григорьева.

    Несмотря на недовольство тарифами, количеством баков, и Полина, и другие общественники сходятся в одном: раздельный сбор мусора — самая верная инвестиция в экологию, пусть и с отсроченными перспективами.