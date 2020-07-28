Отдыхающих в Сочи предупредили о нашествии смерчей

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за плохой погоды. МЧС беспокоится, что над морем начнут формироваться смерчи.

В МЧС по Краснодарскому краю отметили, что неблагоприятная погода останется в регионе еще двое суток. Это связано с осадками, ветром и возможностью появления смерчей над морем. Кроме того, в большинстве районов действуют повышенные классы пожарной опасности.

Смерчи могут образоваться над морем на участке Магри — Веселое в период с 28 по 30 июля, передает «Газета.ru».

Ведомство посоветовало жителям оставаться дома, следить за состоянием отопительной и осветительной систем, а в случае выключения света подойти к электрическому щитку и временно отключить рубильник. С газом та же ситуация — на всякий случай лучше повернуть рычаг.

В числе рекомендаций также: не укрываться за деревьями, не парковать машины под опасными конструкциями, положить все ценные вещи на такое место, куда не может добраться вода.

В связи со сложной ситуацией все сочинские городские службы переведены на усиленный режим работы.