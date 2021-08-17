Отдыхающие на пляже в Миассе сняли на видео смерч

Жители Миасса стали свидетелями смерча, который сформировался на пляже около озера Лесное. Появление вихревой воронки отдыхающих не напугало, а скорее вызвало живой интерес. В социальных сетях появились видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что вихрь сформировал столб из песка и пыли. В воздух улетел плавательный матрас. Но в результате погодного явления никто не пострадал. На пляже жители Миасса только наблюдали, как кружится воронка.

Смерч возникает при столкновении теплого и влажного воздуха с холодным и сухим. В результате образуется воронка, куда с земли втягивается мусор и различные предметы. Если смерч достаточно силен, то он может привести к серьезным разрушениям.