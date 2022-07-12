Отдельный суд для мусорных компаний предложили создать в России

По мнению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, так споры в мусорной отрасли будут решаться быстрее

Расширенная ответственность производителей, отраслевой третейский суд, «Зеленая премия», коммуникационная площадка «Экологично=экономично» и реформа расширенной ответственности производителей (РОП) стали основными темами дискуссии участников годового собрания членов Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс». Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул важность тесного взаимодействия между членами Ассоциации.

«Хочу подчеркнуть, что для эффективной работы необходимо продолжать тесное взаимодействие членов Ассоциации „Ресурс“ между друг другом. На годовом собрании мы обсудили с экспертами отрасли обращения с отходами и представителями компаний ряд текущих вопросов. Одним из них стала потребность отрасли в создании площадки для рассмотрения споров — собственного отраслевого суда. Для оперативного решения вопросов дебиторской задолженности можно было бы использовать инструмент третейских судов. Они работают при торгово-промышленных палатах по всей стране, и это делает такой инструмент удобным для нас. Мы также обсудили возможность создания типового договора, который позволял бы судам оперативно и массово рассматривать дела, а судебным приставам исполнять решения. Это могут быть либо договоры присоединения, либо просто форма, которая экономит время для ее заполнения. На повестке также были подняты вопросы тарифообразования, „Зеленой премии“, коммуникационной площадки на базе „Ресурса“», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Когда перед регоператором у юридического лица, например, у магазина, возникает дебиторская задолженность, то у регоператор возникает необходимость идти в суд, это длительный процесс. Глава РЭО предложил подготовить типовой договор, в котором будет прописываться возможность обращаться в третейский суд. Третейский суд позволит оперативно рассматривать мелкие иски и не обращаться в арбитраж, но для этого в договоре должна быть прописана «третейская оговорка» — пункт, где оба подписанта договора согласны на такое рассмотрение. Типовой договор поможет упростить процедуру.

Однако третейские суды — негосударственный арбитраж, и действуют только при торгово-промышленных палатах (недорогие пошлины) и при Российском союзе промышленников и предпринимателей (дорогие пошлины), но зато через них можно судиться и с физическими лицами. После реформы 2017 года, когда были упразднены третейские суды, остались только такие, а взамен пока ничего за эти годы не появилось. Поэтому в РЭО предлагают рассмотреть вариант создания отраслевого суда.

Глава РЭО поддержал создание первой коммуникационной площадки «Экологично=экономично». Ее открытие намечено на 21 июля — на базе ассоциации «Ресурс». Среди ее ключевых тем — взаимодействие производителей товаров и упаковки с компаниями, работающими в сфере обращения с отходами, а также проблема извлекаемости упаковки, особенно перерабатываемой, из общего потока отходов и реформа РОП. Буцаев также призвал членов Ассоциации более активно вести работу в части проведения семинаров по тарифообразованию и правоприменительной практики в этой сфере.

Еще одной темой обсуждения стала «Зеленая премия». Гендиректор РЭО предложил расширить состав экспертов и включить в жюри представителей Ассоциации. В рамках «Зеленой премии» будет сформирован рейтинг регионов по достижению показателей национального проекта «Экология». РЭО уже начал прием заявок на конкурс в 2022 году. Все подробности на сайте проекта. https://award.reo.ru/

На собрании также общим голосованием решили принять в состав Ассоциации такие компании, как «Ситиматик Волгоград», «Ситиматик Нижний Новгород», «ЛЕКСОР», «НПО „Квантовые технологии“ и „СЭТ КЛИНТЭК“.

«Важнейшая тема для членов Ассоциации, кто работает в сфере утилизации, и для части региональных операторов, которые ответственно подходят к развитию своей деятельности и рассматривают диверсификацию — РОП — расширенная ответственность производителей. Вопрос вновь оказался в подвешенном состоянии в связи с тем, что рассмотрение перенесено на осеннюю сессию Думы. Об этом мы узнали накануне собрания, и это вызвало у нас озабоченность. Возможно, нам нужно выступить с более скоординированной позицией со стороны Ассоциаций, которые отражают мнение бизнеса, понимающего и поддерживающего реформу РОП. Иначе складывается искаженная картина. Сторонники бесконечного откладывания реформы РОП выступают слаженно, и создается впечатление, что это консолидированная позиция предпринимательского сообщества. А это не так. Наша коммуникационная площадка поможет внести большую объективность в картину», — сообщила исполнительный директор Ассоциации Валерия Гулимова.