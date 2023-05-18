Экология 18 мая 2023, 14:39 Отдельный контейнер для органики предложили ставить на мусорных площадках

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Доля органических отходов в общем потоке может достигать 35%, сообщили в Российском экологическом операторе.

В России уже работают около 300 площадок для компостирования. Региональных операторов по обращению с отходами попросили проработать возможность установки на контейнерных площадках дополнительного бака для органики. При помощи компостирования из нее можно получать удобрения и добавки к кормам.

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«С органикой надо работать и собирать ее отдельно. Но прежде всего необходимо определиться в законодательстве, кто и как занимается этой деятельностью, необходимо отрегулировать, кто и как будет этим заниматься. Сбор органики и ее компостирование — это необходимое мероприятие Федерального проекта „Комплексная система обращения с ТКО“. Без компостирования органической фракции отходов выполнить показатели федпроекта будет невозможно», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Сейчас в стране действует двухпоточная система, на площадках устанавливают два вида баков — одни для смешанных отходов, другие — для вторсырья (макулатура, стекло, алюминий, пластик). Отдельный бак для органики позволит добывать чистое сырье, которое можно будет перерабатывать и производить из него компост, другую продукцию.

Кроме того, если отдельно собирать всю органику и отправлять ее на компостирование, то на полигоны будет направляться на 30−40% отходов меньше. Это в свое очередь существенно повлияет на уменьшение запахов, образования свалочного газа, фильтрата. В целом влияние полигонов на окружающую среду будет снижено, добавил Буцаев.

С инициативой выступил зампредседателя комитета Госдумы по экологии Александр Коган на VII съезде регоператоров в сфере обращения с ТКО.