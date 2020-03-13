От жары к 2100 году пострадает более миллиарда человек

С учетом текущих выбросов, смертельно опасная жара ежегодно будет затрагивать территории, на которых сейчас проживает около 1,2 миллиарда людей. К таким выводам пришли ученые из США.

По их словам, при повышении глобальной температуры на 1,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи, экстремальная жара настигнет районы, на который сейчас проживает 500 миллионов человек. Если показатель увеличится на два градуса — пострадают 800 миллионов, пишет Phys.org.

Сейчас планета нагрета примерно на 1,2 градуса выше уровня конца 19 века. Исследователи отмечают, если так пойдет и дальше, к 2100 году планета нагреется на три градуса Цельсия, что поставит под удар более миллиарда людей.

Этой зимой в Антарктике уже зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений — выше +20 градусов. Это при средних зимних значениях в -60.

Ранее ученые объявили, что из-за глобального потепления через 50 лет мы рискуем потерять около одной трети животных и растений Земли. Это можно предотвратить, если придерживаться Парижского соглашения по климату.