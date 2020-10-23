От ледяных будней — к «аномальному» отдыху. Синоптик дал прогноз на выходные в Москве и области
«Сегодня абсолютно необычная погода. Вчера максимальная температура в Москве была около +6, а сегодня уже утром отметка приближалась почти к 10 градусам», — отметил Вильфанд.
Он назвал это «обратным ходом», когда температура ночью выше дневной.
«Сейчас погоду в Москве определяет перенос очень теплого воздуха с юга, который качается по восточной периферии. <…> Сегодня температура будет в Москве до +14. Конечно, температура очень необычная для такого времени года. Она на пять-шесть градусов выше на нормы», — рассказал он.
Но эксперт отметил, что перенос теплого воздуха будет сопровождаться дождями.
«Очень теплый и очень дождливый день сегодня. В субботу примерно такая же ситуация будет — +11...+14 градусов тепла. В воскресенье будет понижение на три градуса, но все равно это будет выше нормы», — объяснил синоптик.
Однако в выходным дожди прекратятся. Только в субботу до обеда может немного покапать.
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