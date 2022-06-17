Никто не может представить, чем обернется деградация вечной мерзлоты. Льды стремительно тают, Арктика нагревается в три раза быстрее, а на борьбу с глобальным потеплением нужно потратить 40 триллионов рублей. Об этом в интервью «360» на ПМЭФ рассказал депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов.

Деградация вечной мерзлоты

Фетисов отметил, что пока нет представления, чем может грозить деградация вечной мерзлоты.

«Мы не представляем, какие могут быть последствия этого. Какие бактерии там проснутся. Как с этим бороться. Мы должны вложиться в науку, чтобы найти путь, в том числе в зеленой экономике. Самое большое богатство — в том, что может обеспечить жизнь на Земле», — подчеркнул глава ВООП.

Льды тают стремительно.

«Артика в три раза быстрее нагревается сегодня», — сказал Фетисов.

Председатель ВООП заявил, что на предотвращение последствий глобального потепления потребуются огромные деньги.

«Сорок триллионов надо потратить, чтобы это исправить», — заявил он.

Фетисов считает, что пора объединить усилия, чтобы позаботиться о природе и экологии. Это общая цель, подчеркнул он.

Защита природы в Подмосковье

Фетисов напомнил, что Всероссийское общество охраны природы существует уже почти 100 лет.

«Организации 98 лет. В 1924 году она была создана. Все ради того, чтобы оберегать природу, образовывать людей. Сегодня ВООП может стать площадкой для обсуждения различных проблем», — отметил он.

Он отметил, что в Московской области у ВООП очень сильное региональное отделение.

«ВООП попросило у губернатора Подмосковья Андрея Воробьева помощь, чтобы в каждом муниципалитете создать ячейку. И мы можем здесь быть хорошим примером для других регионов. Нахождение центра в одном месте не способствует контролю и взаимодействию бизнеса, государства и общества», — рассказал Фетисов.

Важно решать проблемы экологии, очистки водоемов, высадки лесов, подчеркнул Фетисов.

«Нам же жить на этой земле. От благополучия экологии зависит будущее, и это будет экономия на здравоохранении», — заявил он.