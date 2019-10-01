Особо охраняемые зоны займут почти 20% Подмосковья к 2025 году

В Московской области создадут 45 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Проект планируется реализовать до 2026 года.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин рассказал телеканалу «360», как обстоит ситуация с особо охраняемыми природными территориями в регионе.

«Люди знают слова „заповедник“, „национальный парк“, „заказник“ — это все разновидности ООПТ. Они различаются режимом охраны — количеством того, что там делать нельзя. Их всегда ставят для охраны экосистем, животных, растений, ландшафтов.

В Московской области насчитывается 251 ООПТ, и процесс создания новых идет достаточно активно. В этом году должно быть создано 11, при этом создано уже семь.

«Журавлиная родина», например, «Лосиный остров» — очень много их. В каждой есть свои предметы охраны. И задача Минэкологии в том, чтобы их было больше. Статус позволяет законсервировать территорию. Если мы фиксируем незаконную деятельность вплоть до размещения отходов, то в ООПТ этого не происходит — там режим охраны очень жесткий и санкции за нарушение велики. У нас чуть больше 200 тысяч гектаров отходят ООПТ — примерно 4,5% площади области. Хотим, чтобы к 2025 году было 18% территории покрыто ими. Эти планы реалистичны, мы уже понимаем, как и где это должно быть сделано», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.

Источник фото: телеканал «360»

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Министр подчеркнул, что перспективные ООПТ уже предусмотрены в схеме, утвержденной правительством Московской области. Но теперь проводится большая исследовательская и научная работа, выявляются все виды животных и растений, живущих на этих территориях.

В настоящее время в Минэкологии завершается работа над проектом положения о государственном природном заказнике «Сторожкинский» в Одинцовском городском округе. Площадь ООПТ, расположенного на левобережье Москвы-реки, в сельском поселении Ершовское, будет более 2000 гектаров. Объектами особой охраны являются старовозрастные леса и рельефы долины реки Сторожки. В заказнике можно увидеть 150-летние сосны, а также многообразный мир фауны. Здесь обитают 113 видов позвоночных животных, в том числе 16 видов рыб, 5 видов амфибий, 71 вид птиц и 22 вида млекопитающих.

Всего к 2026 году в Московской области создадут 45 новых особо охраняемых природных территорий.