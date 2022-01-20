Особо охраняемые территории местного значения появятся на Кубани

Особо охраняемые территории местного значения появятся в 25 районах Краснодарского края. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

На данный момент количество охраняемых зон в регионе насчитывает 54. Они занимают площадь в 528 гектаров. Информация о 37 из них внесена в Единый государственный реестр недвижимости в 19 городах и селах.

Новые ООПТ займут территорию более 561 гектара. Часть из них займет территорию берега и поймы реки Лаба в станицах Некрасовской и Новолабинской.