Экология 18 сентября 2023, 15:19 Основной объект обработки ТКО построят в Якутии в 2024 году РЭО

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Мусоросортировочный комплекс (МСК) твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 150 тысяч тонн в год построят в Республике Саха (Якутия). Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Республики Айсен Николаев подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционных проектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Они также обсудили детали проекта, уже реализуемого на основе концессионного соглашения.

«Мусороперегрузочная станция с элементами сортировки мощностью 150 тысяч тонн будет построена в Якутии по концессии при поддержке РЭО. На полях ВЭФ с регионом было заключено соглашение, предусматривающее возможность финансирования концессионного проекта со стороны РЭО. Проектирование завершено, проектно-сметная документация находится на экспертизе. Мы считаем, что Якутия может приступить к активной инвестиционной фазе, то есть к строительству, в 2024 году», — отметил гендиректор РЭО.

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В разных районах Якутии также будут построены шесть современных полигонов с элементами сортировки и еще один мусоросортировочный комплекс, общая мощность сортировки на этих объектах составит 115,5 тысяч тонн.

«Объем инвестиций во все объекты оценивается в 10,5 млрд рублей, в МСК — в 3,5 млрд рублей. Проекту по созданию комплекса РЭО готов предоставить финансирование в размере до 95% от инвестиций за счет средств, полученных от выпуска облигаций», — добавил замгендиректора РЭО Сергей Королев.

Создание всех объектов позволит региону приблизиться к достижению показателей федерального проекта.