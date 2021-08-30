Заморозков в Москве и Подмосковье пока не будет, но заметное понижение температуры все же случится на этой неделе. Об этом «360» сообщила метеоролог, главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Московское Метеобюро в столичном регионе пока что заморозки не прогнозирует. То, что касается севера европейской территории, там уже наблюдались заморозки — в конце августа. В сентябре они будут более интенсивные, но в этом нет ничего экстраординарного, потому что у нас уже пришло время, когда в ночные часы температура воздуха может быть и слабоотрицательной», — рассказала она.

По ее словам, столичный регион ждет понижение температуры, придет осенняя погода. Не исключено, что в субботу температура воздуха будет примерно на три градуса ниже климатической нормы.

«Но пока что погоду прогнозируем облачную с дождями. За счет облаков у нас пока не ожидается понижения температуры до отрицательных значений», — отметила Позднякова.

Преобладающая температура в ночные часы в пятницу и субботу — от +5 до +10 градусов, днем — до +10…+15 градусов.

«Похолодает резко. Сегодня +24, завтра — до +23…+25 градусов, а уже 1-го числа будет около +20 градусов только. И дальнейшее понижение температуры градусов на шесть начиная с четверга», — добавила синоптик.

Ранее стало известно, что несколько российских регионов в начале сентября столкнутся с резким похолоданием, в некоторых местах выпадет снег.