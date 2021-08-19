Осенняя погода наступил в Москве на следующей неделе

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что осенняя погода придет в Москву 24 августа. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным РИА ФАН, на следующей неделе ожидается похолодание до +17 градусов. К 24 августа температура упадет ниже +15 градусов. Тишковец отметил, что это полностью соответствует климатическому графику.

«Лето уйдет по-английски, не попрощавшись, и наступит чудесная, но немного грустная пора», — заключил он.