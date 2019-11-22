Орнитоз выкосил птиц в Сегеже. И вот как не заразиться людям

В карельской Сегеже 18 ноября от орнитоза погибло множество птиц. А чуть раньше жители пожаловались на желтый снег, который выпал в городе. Многие связали между собой эти два случая. Кандидат биологических наук орнитолог Евгений Коблик рассказал «360», что поводов для паники нет.

«То, что птицы временами гибнут от орнитоза и такие массовые случаются гибели — это нормальный природный ход событий. Это каждый год во всем мире происходит, и не только с птицами. Животные гибнут от разных эпизоотий. Ничего сверхъестственного не происходит, и никак это с желтым снегом не связано, — пояснил Коблик.

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Совсем другое дело, если птицы умерли не из-за орнитоза, а по другой причине.

«Они могли отравиться какими-то тяжелыми металлами или какой-то химией — вот это уже может быть связано и с желтым снегом, и с неблагоприятной экологической обстановкой в городе, загрязнением и так далее», — сказал орнитолог.

Однако ранее Россельхознадзор Карелии назвал орнитоз точной причиной гибели птиц. Перед этим государственный инспектор взял у погибших пернатых пробы, которые затем исследовали эксперты. ДНК возбудителя орнитоза — Chlamydophila psittaci — сразу в трех образцах. Коблик отметил, что очаги орнитоза существуют везде — и в природе, в населенных пунктах.

«Орнитоз — это одно из немногих птичьих заболеваний, которые опасны для человека. К таким же относится птичий грипп и еще одна-две [болезни]. Это не такое заболевание, которое выкашивает всех птиц или всех людей. Основной опасностью заразиться орнитозом в городах являются голуби — они наиболее близко подпускают к себе человека, а некоторые какого-нибудь больного голубя берут в руки. Орнитоз передается контактным путем. Воздушно-капельным он тоже может передаваться, но трудно представить, каким образом — это надо находится с птицей лицом к лицу, клювом к клюву», — пояснил он.

Орнитолог пояснил, что как и от многих других вирусов, человек может умереть от орнитоза. Но риск летального исхода после заражения такой же, как, к примеру, от ОРЗ. Он также отметил, что орнитоз — это сугубо птичий вирус, который распространяется только среди пернатых. Им могут заразиться люди и животные, но дальше заболевание не пойдет.

«Если он попал к ним, он дальше не выживает. Человек и животное переболевает и все, но от них больше никто не заразится», — подчеркнул эксперт.

Коблик подчеркнул, что орнитоза достаточно легко избежать. Для этого нужно соблюдать всего два правила — избегать скоплений голубей, а также не брать их в руки — особенно больных птиц. Он также отметил, что лучше прекратить подкармливать голубей, потому что сейчас их численность в крупных городах мира зашкаливает.

Орнитолог пояснил, что сейчас во многих странах борются с подкормкой этих птиц, чтобы хоть как-то снизить их численность в городах. Он подчеркнул, что если близко не общаться с голубями и не кормить их, в городах можно не бояться заражения орнитозом.