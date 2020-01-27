Орнитолог усомнился, что бесснежная зима опасна для птиц

По мнению Сорокина, финский ученый заблуждается, так как комаров много даже в тех местах, где снег и мороз бывают редко. Он заверил, что те птицы, которые питаются комарами, будут сыты.

«Уже сейчас весенние песни некоторые птички поют, зеленушка, дятлы трели выдают. Ворон гнездо строит, при том, что эти птицы в принципе ранние, а у нас еще январь», — заметил орнитолог.

Он выразил надежду, что природа справится с этой зимой и ничего серьезного не произойдет. По словам Сорокина, единственное, что важно, так это количество снега и воды, недостаток которой может привести к негативным последствиям.