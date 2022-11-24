Экология 24 ноября 2022, 18:23 Орнитолог Мишин рассказал, как помочь птицам пережить зиму В кормушке у птиц всегда должна находиться еда — орнитолог Мишин

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Зима является довольно тяжелым периодом для городских птиц. Они сталкиваются с голодом. Основатель проекта «Орнитарий» Вадим Мишин рассказал, как можно помочь птицам в такое время. Об этом сообщило РИАМО.

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По словам эксперта, в кормушке всегда должна находиться еда. Ее можно наполнить семечками, зерносмесями из круп и семян, дробленной кукурузой и просом. Можно положить и орехи, однако предварительно их стоит раскрошить. Кроме того, Мишин посоветовал не забывать ухаживать за скворечниками, написал сайт Daily Moscow.