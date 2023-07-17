Экология 17 июля 2023, 15:29 Органы власти обяжут списывать электронику по новым правилам РЭО

Читать 360tv в

Новые требования Минприроды РФ, регламентирующие сферу утилизации отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО), лишат недобросовестные компании возможности выигрывать конкурсы государственных и муниципальных предприятий. Новые требования устанавливают для утилизаторов обязанности не только обладать специальной лицензией, но и иметь необходимые мощности и систему весового контроля.

«Органы местного самоуправления обязаны списывать электронику и технику, направлять ее на утилизацию, в связи с чем разыгрывают тендеры. До вступления в силу приказа № 173 Минприроды РФ мы имеем такую ситуацию, когда органы власти не могут включить в конкурсную документацию ничего кроме лицензии утилизатора. В итоге конкурсы могут выигрывать недобросовестные компании, даже те, которые вовсе не занимаются утилизацией. Приказ по обращению с однородными отходами устанавливает иные правила. В этой связи руководителям государственных и муниципальных предприятий и организаций рекомендуется при подготовке конкурсной документации учесть новые правила», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Действующие нормативные документы (прежде Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 44-ФЗ) предусматривают обязательное для государственных и муниципальных предприятий и учреждений проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя работ по утилизации утратившего свои потребительские свойства электронного и электротехнического оборудования.

Ранее требований к глубине и техническим процессам утилизации ОЭЭО не существовало. Теперь в результате утилизации переработчики должны будут получать не менее 85% вторсырья от массы поступивших отходов. Это поможет исключить «недобросовестных переработчиков», которые ограничиваются извлечением лишь максимально ликвидной фракции.

Кроме того, приказ Министерства природных ресурсов РФ № 399, который вступил в силу 1 марта 2022 года, вводит ряд требований к обращению с ОЭЭО. Согласно статье 56, ИП и юрлица обязуются в течение 11 месяцев направить отходы электроники лицам, которые законно занимаются сбором, транспортированием, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и хранением групп «Отходы электронного оборудования».

Но в то же время зачастую конкурсы на данный вид работ выигрывают компании, у которых нет необходимого для утилизации электронных отходов оборудования. Такие компании преследуют единственную цель — извлечь особо ценные компоненты (в основном печатные платы). А большая часть вторсырья при этом либо захоранивается, либо незаконно выбрасывается на свалки.

Юрлица и ИП, занимающиеся переработкой отходов, должны соответствовать новым требованиям. Во-первых, они должны получить лицензии на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов IV классов опасности, а также указывать класс опасности и вид отходов при предложении своих услуг. Во-вторых, утилизаторы должны иметь в собственности оборудование и установки для переработки отходов, причем мощности должны соответствовать требованиям приказа № 173. В-третьих, объект переработки отходов должен быть оборудован системой весового контроля для измерения массы поступающих отходов, массы отходов, образующихся на объекте, и массы продукции, полученной из отходов.

Приказ № 173 вступает в силу 1 сентября этого года.