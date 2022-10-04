Организаторы «Зеленой премии» продлили прием заявок до конца октября | 360°

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Организаторы «Зеленой премии» продлили прием заявок до конца октября

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Прием заявок на «Зеленую премию» продлили еще на месяц, сообщил Российский экологический оператор. На конкурсе отберут проекты в сфере защиты окружающей среды и правильного обращения с отходами.

«Мы стали получать просьбы о продлении этапа по приему заявок и решили оставить сбор открытым до конца октября. „Зеленая премия“ пройдет в декабре, будут отобраны лучшие проекты в шести номинациях. Участвовать могут и компании, и частные лица, главное, чтобы проекты отвечали критериям — это результативность и масштабность, а также возможность распространения проекта дальше и вовлеченность граждан. РЭО будет проводить „Зеленую премию“ уже второй раз, это часть просветительской работы компании в рамках реформы обращения с отходами», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Заявки принимаются от активистов, волонтеров, неравнодушных граждан, блогеров, общественных организаций, корпораций. Для рейтинга регионов заявки принимаются от субъектов РФ, он проводится на основе методологии РЭО. Всего на конкурсе будут представлены проекты в шести номинациях «Общественные проекты», «Корпоративные проекты», «Образовательные проекты», «Просветительские проекты», «Технологические и цифровые проекты» и «Регионы России».

«Ценные призы и общественное признание — это лишь часть того, что ждет победителей конкурса. Они также смогут рассчитывать на административную и финансовую поддержку, PR-продвижение. Мы также предусмотрели денежные призы на 3,45 миллиона рублей. Участники также смогут реализовать свой проект в рамках Российской экологической недели, где заявят о себе для реализации своей инициативы в масштабах страны», — сказал глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко.

Подробности премии и форма отправки заявки — по ссылке на сайте проекта. https://award.reo.ru 

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