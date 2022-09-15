Организаторы открыли регистрацию на РЭФ-2022 | 360°

Экология 15 сентября 2022, 15:03 Поделиться Telegram

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Viber Организаторы открыли регистрацию на РЭФ-2022

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Начата регистрация на одно из главных в отрасли обращения с отходами мероприятий — Российский экологический форум (РЭФ). Даты проведения: 10—11 октября 2022 года. Организатором мероприятия выступает Российский экологический оператор. Чтобы попасть на мероприятие, необходимо пройти регистрацию на сайте РЭФ.

«Отрасль обращения с ТКО в России выходит на совершенно новый уровень обсуждения проблем и решений, связанных с развитием инфраструктуры в нашей стране. Российский экологический форум стал площадкой, на которой мы можем открыто озвучивать, с какими трудностями сталкивается отрасль, как их преодолеть, а также заявлять о новых технологических решениях и инвестиционной составляющей. Благодаря конструктивному диалогу участники отрасли найдут точки опоры между друг другом, что позволит в целом укрепить саму сферу обращения с отходами», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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Участниками форума станут представители госаппарата, бизнеса, отраслевые специалисты, волонтеры и другие заинтересованные в вопросах экологии лица. Темами форума заявлены зеленые финансы и устойчивое развитие, расширенная ответственность производителей (РОП), инвестиционные проекты в отрасли, реформа обращения с отходами. Участники обсудят промежуточные итоги реформы, найдут болевые точки, наметят пути решения существующих проблем.

В первый день заявлены сессии «Формирование комплексной системы обращения с отходами: региональный аспект», «Экологический мониторинг: переход в „цифру“», «Устойчивое развитие: ответственное производство и потребление», «Зеленые облигации — ключевой инструмент финансирования ивестпроектов в сфере обращения с отходами», «Профстандарты отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами» и другие. Во второй день участников ждет пленарное заседание «Экономика замкнутого цикла: от планов к первым результатам.

Форум пройдет уже во второй раз. В прошлом году пленарная сессия, в которой участвовали вице-премьер Виктория Абрамченко, глава Минприроды России Александр Козлов и генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, стала главным событием мероприятия.

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