  • Организаторов незаконных свалок в Пушкинском округе и Мытищах оштрафовали на 220 тысяч рублей

    16 сентября 2019, 13:41

    Елена Глущенкова, Лариса Голобородько

    Инспекторы Минэкологии завершили административные расследования по фактам нарушений правил обращения с отходами в городских округах Пушкино и Мытищи.
    Организаторов незаконных свалок в Пушкинском округе и Мытищах оштрафовали на 220 тысяч рублей

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    В обоих случаях расследования были проведены по сигналам жителей. В Пушкине нарушителем оказался дачный потребительский кооператив «Моспроектовец», который под видом благоустройства территории размещал отходы на 5 земельных участках неразграниченной собственности.

    В Мытищах так же на открытом грунте работники ООО «Управление механизации № 8» складировали отходы древесины, строительный мусор и металлолом. Обе организации оштрафованы на общую сумму 220 тысяч рублей.

    Минэкологии напоминает, что площадки для временного хранения отходов производства и потребления должны иметь ненарушенной твердое покрытие, обваловку, навес для защиты от атмосферных осадков и автономную систему удаления ливневых стоков.