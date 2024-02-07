Экология 07 февраля 2024, 20:29 Органику будут перерабатывать на мусоросортировочном комплексе в Краснотурьинске

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В городском округе Краснотурьинск Свердловской области в 2024 году планируется ввод мощностей по компостированию органических отходов.

«Летом в Краснотурьинске ввели в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс мощностью 129 тысяч тонн. На объекте установлено преимущественно отечественное оборудование. Также в первом квартале 2024 года планируется завершить строительство участка компостирования органических фракций, отобранных при сортировке ТКО на объекте, — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Мощность участка по компостированию органики составит 50 тысяч тонн в год.

Мусоросортировочный комплекс введен в эксплуатацию 28 июля 2023 года. Его создание осуществлялось за счет средств инвестора на общую сумму более 900 млн рублей.

«В 2024 году на территории Свердловской области планируется ввод мощностей еще одного комплексного объекта по обращению с ТКО в г. Нижний Тагил, что также позволит уменьшить количество ТКО, направляемых на захоронение», — отметил заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов.