«Неприемлемо в Европе». Россия приостановила экспорт органики за рубеж

Крупнейшие экспортеры органической продукции приостановили поставки за рубеж из-за проблем с Россельхознадзором. Они не могут исполнить требования ведомства о химическом обеззараживании товара перед его вывозом в другие страны. В Европе такую продукцию не считают органической.

Чтобы разрешить эту проблему Национальный органический союз обратился в Россельхознадзор с просьбой снять требование о химическом обеззараживании товара (фумигации). Об этом сообщили «Известия».

О проблемах с экспортом органики изданию рассказал исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко. Он отметил, что Россельхознадзор перестал выдавать фитосанитарные сертификаты компаниям, которые отказываются от обязательной фумигации растений перед экспортом в другие страны. Минсельхоз оценил экспортный потенциал отрасли в 10–25 миллиардов евро в год.

По словам Мироненко, после такой обработки растения автоматически перестают считаться органическими, так как при их производстве не должны использовать обработку пестицидами или химикатами. В ЕС фумигацию органики считают и вовсе неприемлемой. Из-за этого российские компании не могут одновременно исполнять требование ведомства и поставлять товары за границу.

По словам Мироненко, в 2018 году, когда и начался экспорт российских товаров за рубеж, Россельхознадзор не требовал обязательной фумигации. Проблемы иногда возникали, но противоречия удавалось разрешить. Национальный органический союз попросил ведомство отказаться от требования о фумигации для экспортеров еще 28 августа. Мироненко рассказал, что официального ответа на просьбу пока нет, но и ситуация никак не изменилась.

В ведомстве рассказали «Известиям», что готовы обсудить вопросы необходимости фумигации на совещании с деловым сообществом. При этом Россельхознадзор напомнил, что система сертификации органики разрешает пользоваться некоторыми препаратами при производстве продукции для зарубежных партнеров. Они могут обеззараживать органику теми веществами, которые не накапливаются в продукции.

«Мы направили запрос в Еврокомиссию для разъяснения этого вопроса, принимая во внимание обеспокоенность участников рынка. Ответа до настоящего времени нет», — отметили в ведомстве.