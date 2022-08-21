«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье

Действие «оранжевого» уровня погодной опасности продлили в столичном регионе до 23 августа. Такое решение из-за жаркой погоды принял Гидрометцентр.

Специалисты учреждения отметили, что в Москве и Подмосковье сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Предупреждение будет действовать до 12:00 вторника, 23 августа.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что жителей и гостей столицы ожидает аномальная жара на следующей неделе. Столбики термометров покажут до +33 градусов.

По словам синоптика, причиной высоких температур станут воздушные массы, перемещающиеся из Турции, Малой Азии и Ближнего Востока. Температура поднимется выше климатической нормы на семь-восемь градусов, что считается большой аномалией.

Немного прохладнее в городе станет только во второй половине недели. В пятницу, 26 августа, ожидается от +25 до +29 градусов. Но даже такая температура будет выше климатической нормы. В течение всей недели атмосферное давление тоже будет выше нормы на 7-10 миллиметров ртутного столба.