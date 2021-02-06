«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве с 7 февраля

По данным синоптиков, с 20:00 7 февраля до 20:00 9 февраля в Москве и Подмосковье ожидаются аномальные морозы. Холоднее всего в московском регионе будет в ночь на вторник, 9 февраля. В столице ожидается до -27 градусов, по области — до -30 градусов.

На следующей неделе температура воздуха будет более чем на 10 градусов выше климатической нормы. Холода пробудут в Москве и Московской области до середины февраля.

В субботу, 6 февраля, в Москве -13 градусов, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах скользко. Ветер северо-западный, до 11 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ночь на воскресенье похолодает до -20.

Инфекционист Николай Малышев призвал россиян переждать похолодание дома. По его словам, морозы могут спровоцировать рост заболеваемости ковидом, так как люди будут греться и толпиться в кафе и торговых центрах.