«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявил на грядущее воскресенье, 26 июня, в Москве. Причина в сильной жаре, которая накроет столицу.

«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна», — сказано в прогностической карте, которая размещена на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение о жаре до +30…+32 градусов в Москве действует с полудня воскресенья до 18:00 этого же дня.

Главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова предупредила москвичей и гостей столицы о пике жары, который прогнозируется на понедельник, 27 июня. По ее словам, в этот день градусники термометров могут дотянуть до отметки в +31…+33 градуса.

Только после этого жара пойдет на спад, отметила Макарова. Она также напомнила об опасности активного солнца. По возможности, горожанам лучше находиться в тени. Кроме того, не следует пренебрегать головными уборами, а также пить больше воды.