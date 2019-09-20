  • «Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за заморозков

    20 сентября 2019, 10:44

    Ольга Чеснокова

    «Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за заморозков в субботу, 21 сентября. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    «Степень интенсивности опасных явлений: „оранжевый“ — погода опасна», — сообщили метеорологи.

    Предупреждения начнет действовать в ночь с 21 на 22 сентября, с 01:00 до 07:00.

    Температура воздуха 20 и 21 сентября в Москве и области составит от +11 до +12 градусов. Ожидается облачность с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки, скорость ветра составит 5—10 метров в секунду, сообщил «Царьград».