«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за заморозков

«Степень интенсивности опасных явлений: „оранжевый“ — погода опасна», — сообщили метеорологи.

Предупреждения начнет действовать в ночь с 21 на 22 сентября, с 01:00 до 07:00.

Температура воздуха 20 и 21 сентября в Москве и области составит от +11 до +12 градусов. Ожидается облачность с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки, скорость ветра составит 5—10 метров в секунду, сообщил «Царьград».