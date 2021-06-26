«Оранжевый» уровень опасности снова продлили в Москве из-за жары

Аномально жаркая погода держится в столице уже неделю. Из-за высоких температур специалисты Гидрометцентра продлили «оранжевый» уровень погодной опасности.

«Очень высокая температура. Период предупреждения до 13:00 27 июня», — сообщили на сайте Гидрометцентра.

Синоптики отметили, что сейчас среднесуточная температура находится выше нормы на 7-10 градусов.

Ранее «оранжевый» уровень вводили до обеда 26 июня. Затем предупреждение продлили до 27 июня 03:27. В итоге «оранжевый» уровень погодной опасности длится в столице уже восьмые сутки.

В пятницу, 25 июня, в некоторых районах города прошел сильный ливень с градом. Осадки на пару градусов остудили воздух, но столбики термометров все равно показывали свыше +30 градусов.

Согласно данным Гидрометцентра, 26 июня в столице ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Может наблюдаться гроза и град, Воздух прогреется до +33…+35 градусов. На следующий день синоптики обещают местами сильный дождь. Температура будет в пределах +32…+34 градусов.