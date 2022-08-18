«Оранжевый» уровень опасности снова объявили в Москве из-за жары

Гидрометцентр снова объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в столице из-за жары. Предупреждение будет действовать до 18:00 18 августа.

«Степень интенсивности опасных явлений: „оранжевый“ — погода опасна», — сообщили на сайте учреждения.

Предупреждение об опасной погоде начнет действовать с 12:00 и продлится до 18:00 четверга, 18 августа. Согласно прогнозу синоптиков, днем воздух в городе прогреется до +29…+31 градуса. Будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков.

Ветер будет дуть восточный со скоростью от шести до 11 метров в секунду. Порывы могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. Ночью температура воздуха опустится до +16…+18 градусов.

В пятницу, 19 августа, столбики термометров покажут от +25 до +27 градусов. Москвичей ждет облачная погода с прояснениями.

Ранее предупреждение об «оранжевом» уровне погодной опасности вводили с 11:00 до 18:00 17 августа. Синоптики прогнозировали жару до +30…+32 градусов. Как отметила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, жаркая погода останется с жителями города до конца августа.