«Оранжевый» уровень опасности продлили в Подмосковье

«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Московской области до вечера 20 февраля. Такое решение принято в связи с тем, что в регионе прогнозируют погоду на 7-12 градусов ниже нормы. Информация об этом опубликована сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» является третьем уровнем опасности. Он предупреждает об опасной погоде, возможных стихийных бедствиях. Этот же уровень опасности объявлен почти по всему Центральному федеральному округу. Исключение составляют Москва, Воронежская, Калужская и Тульская области.

В российской столице до обеда 21 февраля действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. «Желтый» уровень — потенциально опасная погода. Этот же уровень опасности сейчас в Калужской области.

В субботу, 20 февраля, в московском регионе синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Местами может пойти снег. Ночью — до -23 градусов, днем — от -8 до -10 градусов.

Водителей в Московской области попросили отказаться от поездок в предстоящие выходные из-за возможного снегопада, гололедицы и сильного мороза. В такую погоду увеличивается риск возникновения ДТП.