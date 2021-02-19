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    19 февраля 2021, 14:39

    «Оранжевый» уровень опасности продлили в Подмосковье

    Наза Салех Захи

    «Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Московской области до вечера 20 февраля. Такое решение принято в связи с тем, что в регионе прогнозируют погоду на 7-12 градусов ниже нормы. Информация об этом опубликована сайте Гидрометцентра России.

    «Оранжевый» уровень опасности продлили в Подмосковье

    «Оранжевый» является третьем уровнем опасности. Он предупреждает об опасной погоде, возможных стихийных бедствиях. Этот же уровень опасности объявлен почти по всему Центральному федеральному округу. Исключение составляют Москва, Воронежская, Калужская и Тульская области.

    В российской столице до обеда 21 февраля действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. «Желтый» уровень — потенциально опасная погода. Этот же уровень опасности сейчас в Калужской области.

    В субботу, 20 февраля, в московском регионе синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Местами может пойти снег. Ночью — до -23 градусов, днем — от -8 до -10 градусов.

    Водителей в Московской области попросили отказаться от поездок в предстоящие выходные из-за возможного снегопада, гололедицы и сильного мороза. В такую погоду увеличивается риск возникновения ДТП.