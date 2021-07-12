«Оранжевый» уровень опасности продлили в Москве из-за жары

Синоптики продлили в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности до вечера понедельника. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра.

«Аномально жаркая погода, температура выше нормы на семь градусов и более», — говорится в прогностической карте Гидрометцентра.

Когда устанавливают «оранжевый» уровень, это означает, что погода потенциально опасна, также существует вероятность стихийных бедствий. Эксперты утверждают, что сильная жара без осадков и ветра продержится в московском регионе до 18 июля.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова накануне рассказала «360», что знойная погода будет держаться всю рабочую неделю.

Врач-дерматовенеролог Юлия Нагайцева рассказала, как в период жаркой погоды решить проблему сильного потоотделения. Например, если в жару повышается потливость стоп, то стоит надевать носки из натуральных тканей и выбирать кожаную обувь. Эксперт посоветовала не надевать одежду из синтетики, чтобы меньше потеть. Тем не менее иногда обильное и продолжительное потоотделение может говорить о проблемах со здоровьем, в таких случаях нужно обращаться к врачу.