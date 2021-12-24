«Оранжевый» уровень опасности продлили в Москве и Подмосковье из-за сильных морозов

Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до 12:00 25 декабря. Причиной стала очень низкая температура воздуха, сообщили в пресс-службе.

«До 12:00 25 декабря в Москве и области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы», — сказано в сообщении.

В Гидрометцентре также уточнили, что москвичей и жителей Подмосковья ждут гололедица и сильный ветер — до 17 метров в секунду. Они представляют опасность как и сильные заморозки.

Из-за аномальных морозов и высокой влажности жители столицы смогли увидеть редкое явление — алмазную пыль. Обычно оно появляется в местах с ясным небом при температуре воздуха ниже -15 градусов. Кроме того, москвичи смогли увидеть гало — атмосферное оптическое явление, которое возникает из-за преломления света и имеет форму круга, кольца или дуги.

Аномально холодная погода пришла в Москву в последние несколько дней. 21 декабря в столице зафиксировали самую морозную ночь за последние 50 лет — температура опустилась ниже -22 градусов.