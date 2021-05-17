«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за жары

Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за высокой температуры днем 17 мая. Об этом говорят данные прогностической карты на сайте организации.

«Оранжевый» уровень означает, что погода опасна. Есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Предупреждение о сильной жаре с температурой +30 градусов будет действовать в Москве с 11:00 до 18:00 в понедельник.

В метеобюро Москвы «Интерфаксу» рассказали, что абсолютный температурный рекорд для 17 мая установили в столице в 1897 году. Тогда столбики термометров поднялись до отметки в +31 градус. Непрерывные метеонаблюдения ведутся в Москве с 1879 года.

В столице и Подмосковье 17 мая с 09:00 до 21:00 также действует предупреждение о сильном ветре. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Жаркая погода сохранится и 18 мая. Ожидается до +27 градусов. В среду температура уже начнет снижаться, 19 мая будет до +24 градусов.

При жаре специалисты советуют пить больше воды и меньше времени находится на солнце в первой половине дня. Еще одна рекомендация — носить головные уборы. Они защищают от перегрева.