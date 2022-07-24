«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за жары

Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень опасности в столице из-за жары. В воскресенье, 24 июля, воздух на улице прогреется до +32 градусов.

«Местами в Москве ожидается сильная жара от +30 до +32 градусов», — сообщили на сайте учреждения.

Предупреждение начнет действовать в 12:00 и продлится до 18:00. «Оранжевый» уровень погодной опасности означает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Согласно прогнозу синоптиков, днем в городе будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер будет дуть западный со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ночью столбики термометров покажут от +16 до +18 градусов. По области местами пройдет небольшой дождь. В понедельник, 25 июля, температура воздуха составит +25…+27 градусов.

Ранее о воскресном пике жары предупреждал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, сейчас погоду в Москве и Подмосковье диктует антициклон, чье влияние в ближайшие дни только усилится.