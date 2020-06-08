Опыт Подмосковья по переработке отходов предложили распространить на всю страну
Об этом в беседе с «360» заявил председатель Московской областной организации «Всероссийское общество охраны природы» Тимур Усманов.
Он предложил вспомнить ситуацию, которая складывалась в регионе несколько лет назад — до запуска федерального проекта «Экология», который начался с закрытия полигона «Кучино».
«Были свалки, твердые бытовые отходы шли в каждую яму, в каждый лес, на каждую свалку. Что изменилось? Появились правила. Был принят федеральный закон, на основании которого появлялись региональные операторы», — напомнил эксперт.
Если раньше предприятия заключали договоры на вывоз отходов с любой организацией, то теперь появился единый центр, который начал принимать отходы и отправлять их на переработку.
«Это большой шаг для страны в целом, который нужно тиражировать. В Москве этого нет. Пока образование отходов в хаосе. Везут куда угодно. Мы же понимаем, что его (мусор — прим. ред.) могут увезти в лес, может, и в овраг. В Московской области появились правила, и поэтому ситуация здесь другая», — отметил эксперт.
По словам Тимура Усманова, бизнесмены, которые занимались свалками и хорошо зарабатывали, сейчас занялись организацией комплексов по переработке отходов. Это позволит предпринимателям сохранить лицензию, но ориентироваться уже не просто на хранение мусора, а на его переработку.
«Сегодня в Кашире открыли полигон „Дон“. Это значит, что бизнес начал вкладывать деньги в создание комплексов по переработке отходов. Как мне известно, это инвестиции по три-четыре миллиарда рублей. В прошлом году более миллиона кубических метров отходов не ушло на полигон. Сегодня — более 1,5 миллиона. Это сделано за очень короткий период. Московская область достойно приняла и прошла этот вызов», — отметил эколог.
По словам Тимура Усманова, произошедшие в Подмосковье изменения сказались и на поведении людей. Более половины жителей Подмосковья отправляют отходы в синие баки регионального оператора. Граждане понимают, что теперь свалки расти не будут.
«Если в Московской области 100% населения будет в эти же синие баки отправлять на переработку все отходы, то тогда у нас получится цивилизованное общество, к чему та же Япония шла более 10 лет», — подчеркнул эксперт.
Новый комплекс по переработке отходов «Дон» в Кашире за год сможет сортировать до 300 тысяч тонн мусора в год. Из органики сделают компост, а твердые отходы пойдут на производство отсыпки дорог и рекультивацию полигонов. Это восьмое такое предприятие в Московской области.