Опыт Подмосковья по переработке отходов предложили распространить на всю страну

Власти Подмосковья за два года смогли полностью изменить ситуацию по обращению с мусором: закрыли большинство свалок, создали восемь комплексов переработки отходов (КПО), установили баки для раздельного сбора. По итогам прошлого года более миллиона квадратных метров отходов отправилось на переработку. Этот опыт необходимо распространить на все регионы.

Об этом в беседе с «360» заявил председатель Московской областной организации «Всероссийское общество охраны природы» Тимур Усманов.

Он предложил вспомнить ситуацию, которая складывалась в регионе несколько лет назад — до запуска федерального проекта «Экология», который начался с закрытия полигона «Кучино».

«Были свалки, твердые бытовые отходы шли в каждую яму, в каждый лес, на каждую свалку. Что изменилось? Появились правила. Был принят федеральный закон, на основании которого появлялись региональные операторы», — напомнил эксперт.

Если раньше предприятия заключали договоры на вывоз отходов с любой организацией, то теперь появился единый центр, который начал принимать отходы и отправлять их на переработку.

«Это большой шаг для страны в целом, который нужно тиражировать. В Москве этого нет. Пока образование отходов в хаосе. Везут куда угодно. Мы же понимаем, что его (мусор — прим. ред.) могут увезти в лес, может, и в овраг. В Московской области появились правила, и поэтому ситуация здесь другая», — отметил эксперт.

По словам Тимура Усманова, бизнесмены, которые занимались свалками и хорошо зарабатывали, сейчас занялись организацией комплексов по переработке отходов. Это позволит предпринимателям сохранить лицензию, но ориентироваться уже не просто на хранение мусора, а на его переработку.

«Сегодня в Кашире открыли полигон „Дон“. Это значит, что бизнес начал вкладывать деньги в создание комплексов по переработке отходов. Как мне известно, это инвестиции по три-четыре миллиарда рублей. В прошлом году более миллиона кубических метров отходов не ушло на полигон. Сегодня — более 1,5 миллиона. Это сделано за очень короткий период. Московская область достойно приняла и прошла этот вызов», — отметил эколог.

По словам Тимура Усманова, произошедшие в Подмосковье изменения сказались и на поведении людей. Более половины жителей Подмосковья отправляют отходы в синие баки регионального оператора. Граждане понимают, что теперь свалки расти не будут.

«Если в Московской области 100% населения будет в эти же синие баки отправлять на переработку все отходы, то тогда у нас получится цивилизованное общество, к чему та же Япония шла более 10 лет», — подчеркнул эксперт.

Новый комплекс по переработке отходов «Дон» в Кашире за год сможет сортировать до 300 тысяч тонн мусора в год. Из органики сделают компост, а твердые отходы пойдут на производство отсыпки дорог и рекультивацию полигонов. Это восьмое такое предприятие в Московской области.