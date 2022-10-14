Опыт экологической модернизации МНПЗ рекомендовали интегрировать на других предприятиях России | 360°

Экология 14 октября 2022, 20:16 Поделиться Telegram

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Viber Опыт экологической модернизации МНПЗ рекомендовали интегрировать на других предприятиях России Пресс-служба Московского НПЗ

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Представители Общественной палаты РФ посетили территорию Московского НПЗ, чтобы ознакомиться с процессом масштабной экологической модернизации. Председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП РФ Елена Шаройкина отметила, что сейчас можно говорить о том, что качества окружающей среды в Капотне меняется в лучшую сторону и это результат усилий завода по обновлению оборудования и использования передовых технологий.

Пресс-служба Московского НПЗ

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«Создана система для устойчивой работы современного предприятия. На 75% снижена экологическая нагрузка. <…>За последние 10 лет в 100 раз меньше стало жалоб на качество воздуха. По сути, мы говорим о глобальном изменении качества окружающей среды непосредственно в Капотне», — отметила Шаройкина.

За последние 10 лет завод на 80% обновил оборудование на 80%, снизил влияние на окружающую среду и сократил расходы воды более чем в три раза. На территории НПЗ расположены герметичные очистные сооружения «Биосфера» и комплекс переработки нефти «Евро+», который заменил пять устаревших установок, — все это, часть экологического обновления завода. Работу контролирует автоматизированная система мониторинга воздуха.

Пресс-служба Московского НПЗ

«Автоматизация открытости — то, что сегодня происходит на МНПЗ. Я надеюсь, что такая система рано или поздно заработает по всей стране. Сейчас в России разрабатывается система экологического мониторинга, федеральный проект запущен. Я надеюсь, что опыт МНПЗ будет интегрирован во всю страну», — подчеркнула глава комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП РФ.

Она отдельно подчеркнула, что на территории НПЗ используются максимально современные и новые технологии.

Пресс-служба Московского НПЗ

«Все проекты модернизации сопровождаются природоохранным эффектом и внедрением природоохранных технологий, которыми мы делимся со своими коллегами и соответствующим образом рассказываем о них общественности», — сообщил руководитель программы экологической модернизации Московского НПЗ Юрий Ерохин.

По итогам визита представители ОП РФ констатировали, что опыт эко-модернизации МНПЗ, как экологически открытого предприятия, необходимо рекомендовать другим промышленным площадкам.

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