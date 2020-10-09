Опубликована карта с результатами анализов проб воды на Камчатке

Появилась карта с результатами анализов проб воды с побережья Камчатки. Она заработала на официальном сайте правительства региона.

О публикации карты сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Ученые исследуют на Камчатке не только воду, но и воздух с грунтом. Пробы берут сотрудники Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, КамчатНИРО, Кроноцкого заповедника, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края.

Росприроднадзор назвал источники загрязнения воды на Камчатке. В реках, впадающих в Тихий океан в этом регионе, обнаружили, что показатели по загрязняющим веществам «значительно превышены». Об этом говорят пробы, взятые в районе Халактырского пляжа и в Авачинском заливе. Количество фосфат-ионов в воде превышено в 10,8 раза, общего железа — в 6,7 раза, общего фенола — в 2,9 раза. Целиком отчет по анализам опубликовали на сайте Министерства природы России.

Теперь главная задача — выяснить причины попадания этих веществ в океан.