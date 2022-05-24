Опубликован рейтинг федокругов по количеству мусоровозов

Больше всего мусоровозов задействовано в Центральном и Приволжском федеральных округах. Российский экологический оператор представил рейтинг среди федокругов по количеству транспортных средств в отрасли обращения твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«РЭО регулярно проводит сбор данных по импортозамещению в отрасли, и на сегодняшний день количество мусоровозов отечественного производства в России достигает 75%. Мы также посчитали, сколько транспортных средств работает отдельно в каждом федеральном округе РФ. Выяснилось, что больше всего мусоровозов задействовано в Центральном округе — 6789 единиц техники, наименьшее — в Северо-Кавказском, 865 единиц», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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Всего по стране курсирует 22 773 транспортных средства, задействованных в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, включая 15 451 мусоровоз. Из них, как уже было сказано, 6789 приходится на Центральный федеральный округ, 4285 — на Приволжский федеральный округ, 2742 — на Южный федеральный округ, 2449 — на Северо-Западный федеральный округ, 2261 — на Сибирский федеральный округ, 1909 — на Уральский федеральный округ, 1473 — на Дальневосточный федеральный округ, 865 — на Северо-Кавказский федеральный округ.

«В каждом федеральном округе импортозамещение превышает 60−70%. В Центральном федеральном округе импортозамещение достигает 70%, в Приволжском — 89%, в Южном — 79%, в Северо-Западном — 61%, в Сибирском — 83%, в Уральском — 89%, в Дальневосточном — 71%, в Северо-Кавказском — 94%», — отметил заместитель генерального директора ППК РЭО Евгений Карелов.

Ранее РЭО сообщил о доли импортозамещения среди мусоровозов в стране. Большая часть отечественной техники представлена производителями «КамАЗ» и ГАЗ. Также в число популярных брендов входит белорусский МАЗ. По словам Буцаева, РЭО плотно работает с белорусскими партнерами, проводя встречи и обмениваясь опытом. С российскими производителями РЭО также сотрудничает, например, развивает проект по прослеживаемости движения отходов при помощи датчиков весового контроля и камер на мусоровозах.