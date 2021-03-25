Опубликован прогноз погоды на весну и лето в Башкирии

Появился прогноз погоды с точностью 65-70% на весну и лето в Башкирии. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на Гидрометцентр.

В апреле температура будет колебаться примерно от +3 до +5 градусов. В мае она поднимется до +10… +14 градусов. Это ниже, чем в мае прошлого года. Летом особой жары также не ожидается. В июле температура составит от +16 до +18 градусов, в июле — от +17 до +20, в августе — от +14 до +18 градусов. К конце лета ожидаются обильные осадки.